أكثر من تسعة ملايين شخص في إيطاليا يواجهون صعوبات بالتوظيف

(أنسامد) - سبتمبر 11 - روما - يوجد أكثر من تسعة ملايين شخص في إيطاليا يواجهون صعوبات خطيرة عندما يتعلق الأمر بالتوظيف، وذلك وفقًا لتقرير أصدرته، يوم الجمعة، مؤسسة دي فيتوريو التابعة لاتحاد نقابات العمال الإيطالي (CGIL) بميلانو.



وذكر التقرير أنه في عام 2021، كان 16٪ من السكان عاطلين عن العمل، وهو أعلى بكثير من معدل البطالة الرسمي البالغ 9.5٪.



ويعود ذلك إلى أن النسبة الرسمية تشمل فقط الأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن عمل، بينما أحصت المؤسسة أيضا مجموعات أخرى كثيرة من الأشخاص غير النشطين في سوق العمل والعاطلين عن العمل، مثل أولئك الذين فقدوا الأمل في العثور على عمل.



وقالت : بالتالي، فإن ما يقرب من 4.3 مليون شخص كانوا عاطلين عن العمل في إيطاليا العام الماضي و2.3 مليون منهم فقط يعتبرون عاطلين عن العمل رسميًا.



وقال التقرير، إن هناك 4.9 مليون شخص آخر يواجهون صعوبات في العمل على الرغم من أن لديهم وظيفة، مثل أولئك العاملين بعقود بدوام جزئي والذين يريدون عقودا بدوام كامل والعديد من الأشخاص في وظائف مؤقتة، لما يزيد عن 9.1 مليون شخص. (أنسامد).



