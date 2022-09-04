إيطاليا:تزايد الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للطاقة

مركز أبحاث: إذا أوقفت روسيا الغاز عن إيطاليا، فسيتم تقنينه
إعتبارا من يناير المقبل
ليبيا : البعثة الأممية تعلن تعيين السنغالي باتيلي رئيسا لها
مؤسسة الشارقة للفنون تفتتح معارضها لخريف 2022
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
احتفالات عيد صعود العذراء علي الشواطئ الايطالية
جولة في بيزارو ، عاصمة الثقافة الإيطالية لعام 2024
حدائق بوبولي الرائعة وبها مغارة بونتالنتي التي بناها الفنان والمهندس المعماري والنحات برناردو بونتالنتي بين عامي 1536 و 1608.
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق