إيطاليا:تزايد الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية للطاقة

(أنسامد) - سبتمبر 4 - روما - قالت الوكالة الوطنية الإيطالية للأمن السيبراني، يوم الجمعة، إن الهجمات الإلكترونية على مشغلي الطاقة والبنية التحتية الإيطالية آخذة في الازدياد.



وأضافت أن الأهداف خلال الأيام القليلة الماضية شملت شركة النفط الإيطالية العملاقة "إيني" ومشغل خدمة الطاقة.



وتابعت أن خبراء الوكالة قدموا توصيات فنية "لرفع مستويات حماية البنية التحتية الرقمية لمشغلي الطاقة، وتحديثها باستمرار بما يتماشى مع أحدث معلومات التهديد".



الصورة: مقر شركة إيني في روما (أنسامد).



