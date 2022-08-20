يوروستات: تراجع معدلات تأسيس الشركات الجديدة في منطقة اليورو

(أنسامد) - أغسطس 20 - روما - قالت وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات"، إن معدلات تأسيس الشركات الجديدة في منطقة اليورو تراجعت بنسبة 2% في الربع الثاني من عام 2022 مقارنة بالربع السابق، مشيرة إلى أن تأسيس الشركات الجديدة في الاتحاد الأوروبي تراجع بنسبة 1.2%.



وأوضحت وكالة "يوروستات"، أن هذا الانخفاض يأتي في أعقاب الانكماش الذي تم تسجيله في الربع الأول، والذي بلغ 2% في منطقة اليورو و2.3% في الاتحاد الأوروبي.



وفي إيطاليا، انخفضت معدلات تأسيس الشركات الجديدة بنسبة 5.2% في الربع الثاني من العام الجاري، بعد تراجعها بنسبة 3.5% في الربع الأول، وذلك وفقا لوكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات". (أنسامد).



