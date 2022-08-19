إيطاليا: الناتج المحلي الإجمالي يبلغ 1% في الربع الثاني

(أنسامد) - أغسطس 19 - روما - أظهرت بيانات وكالة الإحصاء الأوروبية "يوروستات" أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا خلال الربع الثاني من العام المالي الحالي، أعلى من متوسط منطقة اليورو.



وكشفت البيانات أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ارتفع بنسبة 1%، في حين بلغ متوسط النمو في منطقة اليورو 0.6%.



وارتفع الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 0.5%، وفي إسبانيا 1.1%.



ورغم هذا النمو، يتضرر انتعاش إيطاليا من أزمة تكلفة المعيشة، مع تصاعد فواتير الطاقة وسط الحرب في أوكرانيا التي أضرت بسلاسل التوريد.



وأقرت الحكومة الإيطالية، حزمتين من المساعدات للأسر المتضررة بشدة جراء زيادة الأسعار والتضخم. (أنسامد).



