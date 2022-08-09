إيطاليا : أسعار تذاكر الطيران ترتفع وسط أزمة غلاء المعيشة

(أنسامد) - أغسطس 9 - روما - قالت جمعية "أسوتينتي" الإيطالية لحماية المسنهلك "إن أسعار تذاكر الطيران الإيطالية ترتفع بشكل كبير وسط أزمة تكلفة المعيشة في البلاد وأن أسرع تذكرة من روما إلى بكين تصل الآن إلى أكثر من 10.000 يورو".



وأضافت أن متوسط ;;الأجور ارتفع بأكثر من 160٪ هذا الصيف.



واستطردت قائلة "السفر الجوي أصبح الآن عملا فاخرا للأثرياء"، مشيرة أن الرحلة ذهاباً وإياباً إلى سيدني من فيوميتشينو تبلغ حوالي 1600 يورو و1580 من مالبينسا في ميلانو.



وتبلغ تكلفة الطيران إلى سنغافورة من أي من المطارين حوالي 1200 يورو، بينما تبلغ تكلفة الطيران في طوكيو 950 يورو، ذهابا وإيابا مرة أخرى، وفقا للجمعية.



وتابعت أن تكلفة السفر إلى جاكرتا تبلغ 685 يورو فقط من ميلانو و 1340 يورو من روما، في حين أن نيويورك تصل الي 1200 يورو من فيوميتشينو و915 من مالبينسا.



واختتمت الجمعية" إن هذه هي الأسعار الأساسية، بدون كل الإضافات "التي يمكن أن تزيد التكلفة بنسبة كبيرة" (أنسامد).



