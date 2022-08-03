ايطاليا: صناديق التقاعد تخسر 5.6 مليار يورو في 6 اشهر

(أنسامد) - أغسطس 3 - روما - أعلنت لجنة الاشراف علي صناديق التقاعد أن الصناديق خسرت نحو5.6 مليار يورو بنسبة 2.6 بالمائة مقارنة بديسمبر 2021.



وأكدت اللجنة أن موارد صناديق التقاعد التكاملية بلغت 207 مليار يورو وأن الخسائر المالية ناتجة عن الاداء الضعيف للاسواق المالية.



.وأشارت اللجنة إلى أن العائد الصافي من تكاليف الادارة والضرائب كان سالباً بنسبة 8.3 بالمائة وبلغت -9.7 بالمائة للاموال رهن التفاوض والصناديق المفتوحة مقارنة بنهاية 2021. (أنسامد).



