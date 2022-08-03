ايطاليا: صناديق التقاعد تخسر 5.6 مليار يورو في 6 اشهر

إيطاليا-انتخابات:اتفاق بين الحزب الديمقراطي وحزب الوسط
زعيم الحزب الديمقراطي:صفقة أساسية للتغلب على اليمين
ليبيا- تركيا: التشديد على الإسراع في إجراء الانتخابات
أمين عام أوبك: دور محوري للإمارات لتأمين إمدادات الطاقة
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
إنكسار موجة الحر و إنخفاض الحرارة في إيطاليا
تجمعات الجمعة في تورينو حول أزمة المناخ
إيطاليا..موجة حر تضرب روما
تشويه اعمدة معبد جميع الالهة (البانثيون) في روما بكتابات بالرذاذ الأزرق
عودة السياح إلي إيطاليا رغم موجة الحر
يبلغ طول السيارة الكهربائية الصغيرة "اجيليت"الخاصة بسبورت ايكيب ٣.٢ متر وهي تابعة للمجموعة الايطالية دي ار