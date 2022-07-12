(أنسامد) - يوليو 12 - روما - قالت شركة إيني الإيطالية العملاقة للطاقة إن شركة الطاقة الروسية جازبروم خفضت إمداداتها من الغاز لإيطاليا بمقدار الثلث.



جاء الخفض في نفس اليوم الذي أغلقت فيه جازبروم خط أنابيب الغاز نورد ستريم 1 إلى أوروبا لمدة 10 أيام، رسميا للصيانة.



وقد أعربت ألمانيا وفرنسا، وكذلك الاتحاد الأوروبي، عن مخاوفها من التوقف التام لإمدادات الغاز الروسي بسبب حرب أوكرانيا.



وخفضت جازبروم تدفق الغاز إلى إيطاليا بمقدار 21 مليون متر مكعب، وهو انخفاض يعادل الثلث عن متوسط ;;الأيام القليلة الماضية.



(أنسامد).



