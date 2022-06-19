Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - شركات
إيطاليا : زيادة فواتير الطاقة بنسبة تزيد عن 100٪
لشركات التجزئة والسياحة
    (أنسامد) - يونيو 19 - روما - من المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة للمتاجر والشركات السياحية الإيطالية بأكثر من الضعف هذا العام، لترتفع من إجمالي 11 مليار يورو في عام 2021 إلى 27 مليار في عام 2022، وفقا لما ذكره الاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة المهنية Confcommercio في تقرير تم إعداده بالتعاون مع شركة أبحاث الطاقة Nomisma Energia.

    وقال إن متوسط فاتورة الكهرباء لمطعم سيرتفع بنسبة 58٪ إلى 18 ألف يورو هذا العام، بينما ستشهد متاجر المواد الغذائية زيادة في الفواتير بنسبة 70٪ إلى 40 ألف يورو.

    واضاف أن فاتورة الطاقة للفندق العادي سترتفع بنسبة 76٪ لتصل إلى 137 ألف يورو. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    بحيرة فيدايا ، عجز مائي بسبب قلة الثلج وذوبان الجليد السريع في الربيع

    ألبوم الصور