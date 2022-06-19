إيطاليا : زيادة فواتير الطاقة بنسبة تزيد عن 100٪

(أنسامد) - يونيو 19 - روما - من المتوقع أن ترتفع فواتير الطاقة للمتاجر والشركات السياحية الإيطالية بأكثر من الضعف هذا العام، لترتفع من إجمالي 11 مليار يورو في عام 2021 إلى 27 مليار في عام 2022، وفقا لما ذكره الاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة المهنية Confcommercio في تقرير تم إعداده بالتعاون مع شركة أبحاث الطاقة Nomisma Energia.



وقال إن متوسط فاتورة الكهرباء لمطعم سيرتفع بنسبة 58٪ إلى 18 ألف يورو هذا العام، بينما ستشهد متاجر المواد الغذائية زيادة في الفواتير بنسبة 70٪ إلى 40 ألف يورو.



واضاف أن فاتورة الطاقة للفندق العادي سترتفع بنسبة 76٪ لتصل إلى 137 ألف يورو. (أنسامد).



