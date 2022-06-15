إيطاليا : إرتفاع السياحة بنسبة 33٪ في مايوعن عام 2019

(أنسامد) - يونيو 15 - روما - اكد مسح اجرته جمعية أصحاب الفنادق Federalberghi ، بالتعاون مع مزودي الخدمات المصرفية والرقمية Nexi وZucchetti حول شهر مايو انتعاش قطاع السياحة في إيطاليا خلال الأشهر القليلة الأولى من عام 2022 ووفقا للمسح، ارتفع عدد السياح في مايو بنسبة 33.4٪ مقارنة بعام 2019، مع زيادة بنسبة 13.5٪ في الزوار الإيطاليين وزيادة بنسبة 45.8٪ للأجانب.



ووجد المسح أن النمو كان أكبر من النمو المسجل في شهر أبريل، حيث زاد عدد السياح الإيطاليين المسجلين في الفنادق بنسبة 10.5٪ مقارنة بعام 2019، بينما انخفض عدد الأجانب بنسبة 26.3. (أنسامد).



