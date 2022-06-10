إيطاليا:مجموعة إيني تعلن عن بدء الاكتتاب العام لدى بلينيتيود

(أنسامد) - يونيو 10 - روما - أعلنت مجموعة إيني الإيطالية للطاقة، عن بدء طرح عام أولي في وحدة الطاقة المتجددة الجديدة لدى شركة بلينيتيود " Plenitude"، وذلك بهدف مساعدة الملايين من الأشخاص للانتقال إلى الاستدامة.



وأوضحت الشركة أن الطرح العام الأولي سيضع الشركة في سوق الأسهم الخاضعة للتنظيم في يورونكست ميلان.



وتبيع شركة بلينيتيود الغاز والطاقة الكهربائية للمنازل والشركات، وتنتج طاقة متجددة، كما تدير محطات إعادة شحن السيارات الكهربائية.



وقال الرئيس التنفيذي لشركة "إيني"، كلاوديو ديسالزي : "ستساعد بلينيتيود ملايين العملاء في جميع أنحاء أوروبا للانتقال إلى الطاقة المستدامة".



وبحسب تعريف شركة بلينيتيود على موقعها على الانترنت، تقول، "نحن شركة تستفيد من الطاقة، نعتقد أن الانتقال العادل فقط يمكن أن يؤدي إلى تغيير واضح في المستقبل، نسعى جاهدين لنكون أقرب حليف للناس في الوصول إلى وفرة الطاقة". (أنسامد).



