إرتفاع إيرادات الضرائب في إيطاليا 10.7 بالمئة في 2022

(أنسامد) - يونيو 8 - روما - قالت وزارة الاقتصاد الإيطالية، أمس الثلاثاء، إن إيرادات الضرائب في إيطاليا ارتفعت الي 10.7 بالمئة في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022.



وأضافت أنه بين يناير وأبريل بلغ حجم الضرائب حوالي 148.31 مليار يورو، وكان هذا بزيادة قدرها 14.279 مليار عن نفس الفترة من العام الماضي.



وذكرت الوزارة إن استئناف المدفوعات التي تم تعليقها بسبب فيروس كورونا كان وراء الارتفاع إلى حد كبير. (أنسامد).



