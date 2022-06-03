إيطاليا: تراجع مبيعات ستيلانتس خلال شهر مايو بنسبة 15.6%

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - أعلنت مجموعة ستيلانتس الإيطالية
الفرنسية، أن مبيعات السيارات لديها سجلت انخفاضا بنسبة 15,6% خلال
شهر مايو الماضي، بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2021.
وكشفت مصادر بالقطاع أن جميع مبيعات السيارات في إيطاليا انخفضت
بنسبة 15.1%، على أساس سنوي، خلال نفس الشهر.
ووفقا لبيانات المجموعة، فإنها باعت 47451 سيارة خلال الشهر الماضي
في إيطاليا، بحصة سوقية بلغت 39.1% مقارنة بحصة 39.3% في مايو من
العام الماضي.
وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، سجلت مبيعات الشركة
205.758 سيارة، بانخفاض بنسبة 30.2% بالمقارنة بنفس الفترة من
العام الماضي، كما تراجعت حصتها السوقية لنفس الفترة من 40.1% إلى
36.9%. (أنسامد).