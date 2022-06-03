إيطاليا: تراجع مبيعات ستيلانتس خلال شهر مايو بنسبة 15.6%

(أنسامد) - يونيو 3 - روما - أعلنت مجموعة ستيلانتس الإيطالية الفرنسية، أن مبيعات السيارات لديها سجلت انخفاضا بنسبة 15,6% خلال شهر مايو الماضي، بالمقارنة بنفس الشهر من عام 2021.



وكشفت مصادر بالقطاع أن جميع مبيعات السيارات في إيطاليا انخفضت بنسبة 15.1%، على أساس سنوي، خلال نفس الشهر.



ووفقا لبيانات المجموعة، فإنها باعت 47451 سيارة خلال الشهر الماضي في إيطاليا، بحصة سوقية بلغت 39.1% مقارنة بحصة 39.3% في مايو من العام الماضي.



وخلال الشهور الخمسة الأولى من العام الجاري، سجلت مبيعات الشركة 205.758 سيارة، بانخفاض بنسبة 30.2% بالمقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، كما تراجعت حصتها السوقية لنفس الفترة من 40.1% إلى 36.9%. (أنسامد).



