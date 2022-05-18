إيني تفتح حساب بالروبل لدفع سعر الغاز الروسي

(أنسامد) - مايو 18 - روما - بعد أيام من المشاورات والتوترات الخفية في بروكسل، بشأن طلب روسيا للدول الغربية بدفع سعر الغاز بعملتها، الروبل، أعلنت شركة إيني فتح حساب لها بالروبل لدفع سعر الغاز الروسي، على خطى الشركات الأوروبية الأخرى.



وأكدت شركة إيني أن هذا القرار تم اتخاذه بعد نقاش مع المؤسسات الإيطالية، مع انتهاء فاتورة شهر مايو الجاري من الغاز الروسي، والتي ستنتهي بعد غد الجمعة.



ورغم هذا الإجراء الذي يهدف إلى توفير الغاز الضروري للسوق الإيطالي، إلا أن شركة إيني قد تجد نفسها في خلاف مع المفوضية الأوروبية التي تعتبر الدفع بالروبل وفتح حساب بالعملة الروسية انتهاكا للعقوبات المفروضة على روسيا، بشأن حربها على أوكرانيا.



وتجد الشركات الأوروبية، وبينها إيني نفسها مضطرة لفتح حساب ثاني بالروبل من أجل دفع الغاز الروسي، وهو الشرط الذي فرضته روسيا على الدول الغربية، في تحدي للعقوبات المفروضة عليها. وتؤكد الشركات الأوروبية أنها ستستمر في دفع حساب الغاز باليورو، رغم فتحها لحساب ثاني بالروبل.



وقبيل إعلان إيني عن هذه الخطوة، أكد المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، إريك مامر أن فتح حساب ثان بالروبل "يتجاوز المؤشرات المعاطة للدول الأعضاء". (أنسامد).



