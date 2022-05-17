الإتحاد الأوروبي يخفض توقعاته للنمو في إيطاليا لعام 2022

(أنسامد) - مايو 17 - روما - صرحت المفوضية الأوروبية أنها عدلت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا لعام 2022 إلى 2.4٪ ، انخفاضا من 4.1٪ عن توقعاتها في فبراير.



وقالت إنها تتوقع نمو الاقتصاد الإيطالي بنسبة 1.9٪ العام المقبل، انخفاضاً عن توقعاتها السابقة لعام 2023 و التي سجلت 2.3٪.



وأشارت المفوضية إن "الآثار غير المباشرة للعدوان العسكري الروسي على أوكرانيا تؤدي إلى تفاقم الاضطرابات الحالية في سلسلة التوريد وضغوط الأسعار"، وفقا لتوقعاتها الاقتصادية لفصل الربيع.



وإستطردت إن عودة الاقتصاد الإيطالي إلى مستويات الإنتاج قبل الأزمة قد تأجلت إلى النصف الثاني من عام 2022 نتيجة لذلك، مشيرة إن "التوقعات لا تزال عرضة لمخاطر هبوط واضحة وبالتحديد، باعتبارها واحدة من أكبر مستوردي الغاز الطبيعي الروسي بين دول الاتحاد الأوروبي، فإن إيطاليا ستتأثر بشدة بسبب الانقطاع المفاجئ للإمدادات".



وأضافت المفوضية الأوروبية إن معدل التضخم في إيطاليا من المقرر أن يرتفع ليقترب من 6٪ هذا العام ومتوسط ;;2.3٪ في عام 2023.



وقالت إنه من المتوقع أن ينخفض ;;عجز الحكومة والديون إلى 4.3٪ و 146.8٪ بحلول عام 2023، بسبب الخفض التدريجي لدعم السياسات المتعلقة بالوباء. (أنسامد).



