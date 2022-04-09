إيطاليا : مجموعة أزيموت بينيتي توقع اتفاقية لتدريب الشباب

(أنسامد) - أبريل 9 - روما - وقعت مجموعة أزيموت بينيتي Azimut Benetti الإيطالية لليخوت، اتفاقية مع معهد إيزيل Isyl، وهو معهد تقني للتعليم العالي يقع مقره في بلدة فياريجيو، في مدينة لوكا، لتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل ودعم تدريبهم.



ووفقا لبيان صحفي، تهدف الإتفاقية إلى توفيرعرض تدريبي يتماشى مع احتياجات مواقع العمل والشركات على المستوى التقني والمستوى الجامعي. وستكون الدورات التدريبية بعد الدراسة التي سيوفرها معهد Isyl سنويًا أكثر تماشياً مع احتياجات سوق العمل.



وستتابع مجموعة أزيموت بينيتي تدريب الطلاب عن كثب، ليس فقط من خلال المشاركة على مستوى التدريس، ولكن أيضا من خلال تقييم حالة الإستعداد خلال أيام العمل المستهدفة. (أنسامد).



