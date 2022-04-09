Italiano | English
ANSA.IT
  • انسامد
  • الشبكة الاخبارية لوكالة الأنباء الايطالية أنسا
ANSAMed
استثمار
أهم الأخبار

أجندا و بيانات صحفية

تقارير خاصة

الأكثر قراءة

شركاء أنسامد

استثمار - شركات
إيطاليا : مجموعة أزيموت بينيتي توقع اتفاقية لتدريب الشباب
    (أنسامد) - أبريل 9 - روما - وقعت مجموعة أزيموت بينيتي Azimut Benetti الإيطالية لليخوت، اتفاقية مع معهد إيزيل Isyl، وهو معهد تقني للتعليم العالي يقع مقره في بلدة فياريجيو، في مدينة لوكا، لتسهيل دخول الشباب إلى سوق العمل ودعم تدريبهم.

    ووفقا لبيان صحفي، تهدف الإتفاقية إلى توفيرعرض تدريبي يتماشى مع احتياجات مواقع العمل والشركات على المستوى التقني والمستوى الجامعي. وستكون الدورات التدريبية بعد الدراسة التي سيوفرها معهد Isyl سنويًا أكثر تماشياً مع احتياجات سوق العمل.

    وستتابع مجموعة أزيموت بينيتي تدريب الطلاب عن كثب، ليس فقط من خلال المشاركة على مستوى التدريس، ولكن أيضا من خلال تقييم حالة الإستعداد خلال أيام العمل المستهدفة. (أنسامد).

    أحداث الأسبوع

    الجمعة 13 إبريل

    الثلاثاء 10 إبريل

    فيديو

    مبادرة وزارة التعليم الإيطالية لطلبة مدرسة ثقافة الطيران في تورينو

    ألبوم الصور