دراجي يزور الجزائر 11 أبريل القادم

(أنسامد) - أبريل 6 - روما - يجري رئيس الوزراء الإيطالي، ماريو دراجي، زيارة إلى الجزائر يوم الإثنين القادم 11 ابريل.



ومن المقرر أن يعقد دراجي خلال زيارته، مباحثات مع الرئيس الجزائري، عبد الجيد تبون.



وكان كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة،الذي يزورالجزائر حالياً قد التقي الأحد في الجزائر، برئيس الوزراء، أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الطاقة محمد عرقاب، لتقييم أنشطة المجموعة في البلاد ومناقشة أزمة الطاقة الحالية، من خلال الشراكة مع مجمع سوناطراك الجزائري الذي يعمل بالفعل على تحديد المزيد من الفرص لتزويد إيطاليا بالغاز.



ثم استقبل المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، السيد ديسكالزي حيث استعرضا مبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن تساهم في الرفع من إمداد هذا البلد عبر خط أنابيب نقل الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط "ترانسميد-إنريكو ماتي".



وتؤكد إيني أن الاجتماع كان فرصة للتأكيد أيضا على قرار سابق للإسراع بتطوير مشاريع جديدة للنفط والغاز في منطقة حوض "بركين" جنوب الجزائر، التي دخلت حيز التنفيذ في 6 مارس الماضي. (أنسامد).



