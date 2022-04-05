ديسكالزي في الجزائر لمناقشة زيادة إمدادات غاز "ترانسميد"

(أنسامد) - أبريل 5 - روما - إلتقى كلاوديو ديسكالزي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إيني" الإيطالية للطاقة، يوم الأحد في الجزائر، رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن، ووزير الطاقة محمد عرقاب، لتقييم الأنشطة في البلاد ومناقشة أزمة الطاقة الحالية، من خلال الشراكة مع مجمع سوناطراك الجزائري الذي يعمل بالفعل على تحديد المزيد من الفرص لتزويد إيطاليا بالغاز.



ثم إستقبل المدير العام لمجمع سوناطراك، توفيق حكار، السيد ديسكالزي حيث استعرضا المبادرات قصيرة ومتوسطة المدى التي من شأنها أن تساهم في الرفع من إمداد هذا البلد عبر خط أنابيب نقل الغاز عبر البحر الأبيض المتوسط "ترانسميد-إنريكو ماتي".



وتؤكد إيني أن الاجتماع كان فرصة للتأكيد أيضا على قرار سابق للإسراع بتطوير مشاريع جديدة للنفط والغاز في منطقة حوض "بركين" جنوب الجزائر، التي دخلت حيز التنفيذ في 6 مارس الماضي. (أنسامد).



