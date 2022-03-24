ليبيا: اتفاق بين شركتين إيطاليتين وشركة ليبية لإعمار بنغازي

(أنسامد) - مارس 24 - روما - وقعت شركتان إيطاليتان تعملان في مجال البناء وإعادة الإعمار والبنى التحتية، بروتوكول اتفاق مع شركة كبرى في شرق ليبيا، وهي شركة برقة للمقاولات والاستثمار العقاري، في بنغازي، من أجل إعادة إعمار المدينة.



وأعلن هذا التوقيع، العضو المؤسسة لجمعية الصداقة الإيطالية الليبية، عبد القدير رمضان، الذي أوضح أن الشركتين الإيطاليتين هما كونسورتيوم Cons.Med، وStudio tecnico MB srl، وكلاهما من مدينة رافينا، الواقعة في منطقة إميليا رومانيا.



وقال رمضان، "شركة برقة ستعمل على صيانة الجسور والطرق وبعض المباني في وسط المدينة التاريخي لبنغازي"، مشير إلى أن هذا التعاون، هو ثمار للمؤتمر الذي عقد الإثنين الماضي في المدينة الليبية، بهدف تحفيز الشراكة الوثيقة بين المنظومة الإيطالية والسلطات الليبية لتسهيل إعادة إعمار المدينة القديمة. (أنسامد).



