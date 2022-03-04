إيطاليا: انخفاض معدل البطالة إلى 8.8% خلال يناير

(أنسامد) - مارس 4 - روما - انخفض معدل البطالة إلى 8.8% في إيطاليا، بتراجع بنسبة 0.2% خلال شهر يناير، بالمقارنة بشهر ديسمبر من العام الماضي، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "إيستات".



وأوضح المعهد أن معدل البطالة قد تراجع بنسبة 1.5% بالمقارنة بشهر يناير عام 2021، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 2.192 مليون مواطن بدون عمل في إيطاليا خلال شهر يناير، أي بتراجع بنسبة 51 ألف شخص بالمقارنة بشهر ديسمبر الماضي، وبـ 326 ألف بالمقارنة بشهر يناير 2021.



ونوه المعهد أن عدد الأشخاص العاملين قد ارتفع خلال الـ 12 شهر الأخيرة بـ 729 ألف، ليبلغ عدد العاملين الإجمالي في إيطاليا 22.817 مليون. (أنسامد).



