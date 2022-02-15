إيطاليا: محكمة جزائرية تغرم مجموعة سايبم 192 مليون يورو

(أنسامد) - فبراير 15 - روما - فرضت محكمة جزائرية علي شركة سايبم الإيطالية، وشركتي Saipem Contracting Algérie و Snamprogetti Algeria Branch غرامة إجمالية تبلغ 192 مليون يورو، رغم أن الشركة قد تم تبرئتها من التهم الموجهة إليها في إيطاليا.



كما علقت المحكمة عقد في الجزائر كان قد منح للشركة الإيطالية عام 2008.



وذكرت الشركة في بيان لها، أمس الاثنين، أن الغرامة المفروضة عليها سوف تؤثر على حسابتها لعام 2021، حتى إذا لم يتم دفعها بعد الاستئناف، مؤكدة أن محكمة ميلانو كانت قد برأتها نهائيا لنفس الوقائع في 14 ديسمبر 2020.



هذه الغرامة ستجبر الشركة أيضا على مراجعة خطتها الجديدة الموضوعة للفترة بين 2022 و2025، والتي سيتم الموافقة عليها في 15 مارس المقبل.



وسايبم هي شركة إيطالية تعمل في مجالات التنقيب وخدمات حقول النفط، وتعد واحدة من أكبر الشركات في العالم، وتمتلك مجموعة إيني 30% من أسهمها.



وواجهت سايبم والشركتين الأخرتين اتهامات بزيادة الأسعار عند إبرام عقود مع شركة عامة ذات طبيعة صناعية وتجارية تستفيد من سلطة أو نفوذ لممثلين في الشركة، وكذلك تقديم إقرارات جمركية مزورة.



(أنسامد).



