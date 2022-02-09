إيطاليا: الحكومة تعمل على مساعدات جديدة بقيمة 4 مليارات يورو

(أنسامد) - فبراير 9 - روما - تعمل الحكومة على تقديم دعم جديد ضد تكاليف الطاقة العالية وإجراء "تصحيحات مستهدفة" لمرسوم الحوافز الصادر في السابق للقطاعات المتضررة.



ووفقا لمصادر حكومية، فسوف تبلغ حجم المساعدات الجديدة مقابل تكاليف الطاقة الباهظة، 4 مليارات يورو، ولكن ليس من المؤكد حدوث فرق في الميزانية بعد هذه المساعدات الجديدة.



وسوف يتم الإعلان عن هذا الإجراء الذي يأتي في إطار آلية التنمية النظيفة، الأسبوع المقبل، ضمن مرسوم حكومي.



وفيما يتعلق بالحوافز، تعمل الحكومة على بيع اعتمادات لمرات عديدة، ولكن ضمن اشتراطات معينة.



وذكرت مصادر حكومية في هذا الشأن، أن الحكومة تدرس إزالة القيود المفروضة على التحويلات الائتمانية بين المؤسسات التي يشرف عليها بنك إيطاليا، وداخل الكيانات التابعة لنفس المجموعة.



ونهاية ديسمبر الماضي، كشفت بيانات مؤسسة نوميسما إنرجيا أن الأسر الإيطالية ستتحمل ارتفاع كبير في الفواتير المدفوعة مقابل الخدمات، تتراوح بين 770 يورو و1200 يورو لكل أسرة في عام 2022.



ومع الإعلان عن تدخلات بقيمة 3.8 مليار يورو من قبل الحكومة، إضافة إلى التدخلات السابقة بقيمة 5 مليارات، فمن المتوقع أن تكون الزيادة 40% في فواتير الغاز و28% في فواتير الكهرباء، أي تكلفة إضافية بـ 770 يورو لكل أسرة. (أنسامد).



