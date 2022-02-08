إيطاليا: تكلفة الطاقة قد تتخطى حزمة خطة التعافي في 2023

(أنسامد) - فبراير 8 - روما - حذر مسؤول إيطالي من أن تكلفة الطاقة المرتفعة قد تتخطى الحزمة المالية الكاملة لبرنامج خطة التعافي والقدرة على الصمود الممولة من الاتحاد الأوروبي.



وأوضح وزير الانتقال الأيكولوجي، روبرتو تشينجولاني، "نحن لسنا بمأمن من أي شيء، زيادة تكلفة الطاقة تحاطر بأن تكون أعلى من مجمل الحزمة المالية لخطة التعافي العام المقبل".



وتابع، خلال حوار في جنوة خلال مؤتمر تحت عنوان "إيطاليا غدا..



حوارات حول خطة التعافي الوطني والقدرة على الصمود"، " لذا فالأمر ليس كما لو أن خطة التعافي تجعلنا في مأمن من كل شيء".



ويبلغ قيمة خطة التعافي الإيطالية الممولة من الاتحاد الأوروبي، 261 مليار يورو، وتهدف إلى إحداث تغييرا شاملا للقطاع الصناعي وتحديث وسائل النقل ودعم مختلف المجالات خلال الفترة التالية لوباء كورونا.



وخلال شهر يناير الماضي، سجل الانتاج الصناعي تراجعا حادا، بنسبة 1.3%، بحسب بيانات الاتحاد العام للصناعة الإيطالية.



وأوضح المركز البحثي التابع للاتحاد أن هذا الانخفاض جاء مدفوعا بالارتفاع الكبير في أسعار الطاقة، إذ ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 450% بين يناير 2021 و2022)، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية الأخرى التي تضغط على هوامش الشركات، وفي العديد من الحالات، يصبح أقل تكلفة عدم انتاجها...كل ذلك، يضاف إلى الاختناق المستمر لسلاسل القيمة العالمية. (أنسامد).



