إيطاليا: كالزيدونيا تحقق عوائد بـ 2.5 مليار يورو في 2021

(أنسامد) - فبراير 2 - روما - عاما رائعا بالنسبة لمجموعة كالزيدونيا الإيطالية، Calzedonia، فقد حققت المجموعة العاملة في قطاع الملابس، مبيعات بقيمة 2.505 مليار يورو، بزيادة قدرها 29.1% بأسعار الصرف الحالية، مقارنة بـ 1.941 مليار يورو في عام 2020.



وبلغ النمو بالمقارنة بذلك الذي حققته المجموعة قبل وباء كورونا، أي في عام 2019، نسبة 3.9%، وفق البيانات الأولية لمبيعات الشركة والتي أظهرت أيضا أن حصة التجارة الخارجية للشركة بلغت 56%.



ويتزايد حجم المبيعات المحققة من خلال منصة التجارة الألكترونية باستمرار. وخلال عام 2021، استثمرت المجموعة بشكل كبير في البنية التحتية التكنولوجية والرقمية بهدف الدمج التأزري لشبكة من متاجر البيع الخاصة بها والمبيعات عبر الانترنت.



كما استثمرت الشركة في تطوير متاجر للبيع في خارج إيطاليا وإي إيطاليا. وخلال 2021، أظهرت البيانات أنه تم افتتاح 176 نقطة بيع جديدة، منها 139 في الخارج، ليصبح إجمالي نقط البيع للمجموعة 5076 نقطة بيع، منها 3288 في الخارج و1788 في إيطاليا.



وأكد رئيس الشركة، ساندرو فيرونيسي، "نحن الآن متواجدون في 55 دولة وتعتزم المجموعة اتباع سياسة التوحيد في الأسواق الأوروبية الرئيسية مع تواصل افتتاح متاجر جديدة في السوق الأمريكية أيضا".



وكالزيدونيا هي مجموعة أزياء إيطالية تنتج وتسوق الملابس الداخلية وملابس السباحة، تحت العديد من العلامات التجارية. (أنسامد).



