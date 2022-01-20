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إيطاليا: 858 ألف عقد عمل إضافي في 10 شهور
    (أنسامد) - يناير 20 - روما - ارتفع رصيد عقود العمل في القطاع الخاص الإيطالي بـ 858 ألف عقد خلال العشر شهور الأولى من عام 2021.

    وكشفت بيانات المعهد الإيطالي للأمن الاجتماعي أنه خلال العشر شهور الأولى من عام 2021، تم تفعيل 5.987 ألف وظيفة جديدة من قبل أرباببب العمل في القطاع الخاص، بزيادة قدرها 20% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

    وأوضح المعهد أن عمليات التسريح خلال نفس الفترة بلغت 5.129 ألف، بزيادة 8%.

    ووفقا للبيانات، فإن هناك رصيد إيجابي قدره 858 ألف عقد إضافي، وذلك بفضل نمو العلاقات الآجلة (أكثر من 415 ألف صافي عقد خلال نفس الفترة، وكذلك العقود المفتوحة بمعدل 152 ألف عقد. (أنسامد).

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