إيطاليا: ارتفاع القروض المصرفية للشركات والأسر في ديسمبر

(أنسامد) - يناير 19 - روما - ارتفعت القروض المصرفية المقدمة للشركات والأسر من البنوك في إيطاليا بنسبة 2.5% خلال شهر ديسمبر، مقارنة بالشهر السابق، بينما سجلت هذه القروض ارتفاعا في شهر نوفمبر 2% مقارنة بشهر أكتوبر.



وكشف تقرير لبنك إيطاليا أن القروض للشركات زادت بنسبة 0.4%، على أساس سنوي، بينما ارتفعت القروض للأسر بنسبة 3.8%.



ورغم ذلك، فقد استمرت الودائع المصرفية في البنوك الإيطالية في النمو في ديسمبر، مسجلة نمو بنسبة 6.6% لتصل إلى 1854 مليار يورو، وهو أعلى مستوياتها على الإطلاق.



ووفقا لتقرير البنك الشهري، فقد زادت ديناميكيات إجمالي الودائع، (الودائع من العملاء المقيمين والسندات)، بنسبة 5.4% على أساس سنوي.



وزادت الودائع (الحسابات الجارية، شهادات الإيداع، اتفاقيات إعادة الشراء) في نفس الشهر بأكثر من 114 مليار يورو مقارنة بالعام السابق، بينما الودائع متوسطة وطويلة الأجل، فقد زادت في الأشهر الـ 12 الماضية بنحو 9.6 مليار يورو، من حيث القيمة المطلقة.



(أنسامد).



