رئيس تيليكوم إيطاليا:تهدف تقنياتنا إلى تحفيز السلوك المستدام

(أنسامد) - يناير 16 - روما - قال رئيس تيليكوم إيطاليا ‏ TIM سالفاتور روسي في معرض إكسبو دبي 2020 إن القطاع الرقمي أداة غير عادية للنمو.



وأضاف روسي مخاطبًا منتدى "الرقمنة والمهارات الجديدة" بالجناح الإيطالي: "الاستدامة والرقمنة مرتبطان بقوة في رؤيتنا.يمكن للقطاع الرقمي أن يكون أداة غير عادية للنمو الاجتماعي والاقتصادي ، دون ترك أي شخص خلف الركب ، باتباع نهج شامل.



وإستطرد "تعتمد خطة الاستدامة الخاصة بـ TIM إلى حد كبير على هذه المفاهيم. ونحن نحاول أن نكون أكثر كفاءة ، وأن نستخدم طاقة أقل ونصل إلى الصفر انبعاثات".



وأختتم روسي "تهدف تقنياتنا إلى تحفيز السلوك المستدام". (أنسامد).



