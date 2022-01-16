رئيس تيليكوم إيطاليا:تهدف تقنياتنا إلى تحفيز السلوك المستدام

(أنسامد) - يناير 16 - روما - قال رئيس تيليكوم إيطاليا TIM
سالفاتور روسي في معرض إكسبو دبي 2020 إن القطاع الرقمي أداة غير
عادية للنمو.
وأضاف روسي مخاطبًا منتدى "الرقمنة والمهارات الجديدة" بالجناح
الإيطالي: "الاستدامة والرقمنة مرتبطان بقوة في رؤيتنا.يمكن للقطاع
الرقمي أن يكون أداة غير عادية للنمو الاجتماعي والاقتصادي ، دون
ترك أي شخص خلف الركب ، باتباع نهج شامل.
وإستطرد "تعتمد خطة الاستدامة الخاصة بـ TIM إلى حد كبير على هذه
المفاهيم. ونحن نحاول أن نكون أكثر كفاءة ، وأن نستخدم طاقة أقل
ونصل إلى الصفر انبعاثات".
وأختتم روسي "تهدف تقنياتنا إلى تحفيز السلوك المستدام". (أنسامد).