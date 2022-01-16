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رئيس تيليكوم إيطاليا:تهدف تقنياتنا إلى تحفيز السلوك المستدام
    (أنسامد) - يناير 16 - روما - قال رئيس تيليكوم إيطاليا ‏ TIM سالفاتور روسي في معرض إكسبو دبي 2020 إن القطاع الرقمي أداة غير عادية للنمو.

    وأضاف روسي مخاطبًا منتدى "الرقمنة والمهارات الجديدة" بالجناح الإيطالي: "الاستدامة والرقمنة مرتبطان بقوة في رؤيتنا.يمكن للقطاع الرقمي أن يكون أداة غير عادية للنمو الاجتماعي والاقتصادي ، دون ترك أي شخص خلف الركب ، باتباع نهج شامل.

    وإستطرد "تعتمد خطة الاستدامة الخاصة بـ TIM إلى حد كبير على هذه المفاهيم. ونحن نحاول أن نكون أكثر كفاءة ، وأن نستخدم طاقة أقل ونصل إلى الصفر انبعاثات".

    وأختتم روسي "تهدف تقنياتنا إلى تحفيز السلوك المستدام". (أنسامد).

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