إيطاليا: انتيسا سان بولو يوقع اتفاق لإعادة إطلاق قطاع الموضة

(أنسامد) - يناير 10 - روما - وقع بنك أنتيسا سان باولو، اتفاق مع سيستما موضة إيطاليا، Sistema Moda Italia، لدعم الشركات المرتبطة بالمجموعة وكذلك سلسلة التوريد بالكامل التي تأثرت بالوباء، بهدف تنشيط جميع قطاعات سلسلة الموضة.



ويعمل في قطاع الموضة في إيطاليا أكثر من 400 ألف موظف وحوالي 50 ألف شركة.



ويكمن جوهر الاتفاق، في توفير السيولة المالية وتسريع الاستثمارات من أجل تحقيق نمو مستدام واقتصاد دائري.



كما يهدف الاتفاق إلى جعل الأدوات المالية والاستشارية لبرنامج "موتور إيطاليا"، الذي أطلقه بنك انتيسا سان باولو، ، والمفعل منذ عام 2021، متاحة للسماح للشركات الصغيرة والمتوسطة بالانطلاق عبر مشروعات تطوير وأئتمان جديد، مما يساعدها في الوصول إلى الجمهور، وتحقيق أهداف خطة التعافي الوطني.



ويأتي هذا التعاون في إطار الاتفاقية المبرمة بين Intesa Sanpaolo وإتحاد الصناعات Confindustria ، والتي تم الإعلان عنها في الخريف ، إذ تتيح 150 مليار يورو للشركات على مدى ثلاث سنوات لتعزيز تطوير نظام الإنتاج بما يتماشى مع خطة التعافي وأفاق النمو في البلاد.



(أنسامد).



