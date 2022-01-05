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استثمار - شركات
إيطاليا: تعيينات محتملة لـ 458 ألف موظف جديد في الشركات
    (أنسامد) - يناير 5 - روما - هناك ما لا يقل عن 458 ألف عقد عمل مجدول من قبل الشركات حول الأراضي الإيطالية خلال شهر يناير، وسترتفع إلى حوالي 1.2 مليون عقد في الربع بين يناير ومارس المقبل.

    وبالمقارنة بيناير من العام الماضي، فهناك زيادة في عدد العقود المحتملة للتعيينات بنسبة 112 ألف عقد إضافي، في حين تبلغ الزيادة 265 ألف عقد إضافي بالمقارنة بين الربع الأول من العام الجاري ومثله من العام الماضي، وفق بيانات وضعها اتحاد الغرف التجارية والصناعية الإيطالية Unioncamere، والوكالة الوطنية للسياسات الفاعلة للعمل Anpal.

    وأشارت البيانات إيضا، إلى أن مقارنة العقود بين شهر يناير الجاري، وديسمبر من العام الماضي، فهناك زيادة بنسبة 104 ألف عقد إضافي (بنسبة 29.4%)، لجميع القطاعات الاقتصادية، باستثناء السياحة، جراء الشكوك المتزايدة نتيجة عودة تفشي الوباء. (أنسامد).

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