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إيطاليا: انخفاض أعداد السياح في عام 2021 بـ 120 مليون سائح
مقارنة بعام 2019
    (أنسامد) - ديسمبر 28 - روما - تراجع عدد السياح الذين زاروا إيطاليا خلال عام 2021، بـ 120 مليون سائح، بالمقارنة بعام 2019.

    وقال اتحاد الشركات التجارية Confcommercio، أن إيطاليا استقبلت حوالي 120 مليون سائح أقل في عام 2021، مقارنة بعام 2019، موضحة أن عام 2021 كان عاما كارثيا للقطاع.

    وبين الاتحاد أن عدد الوافدين إلى إيطاليا انخفض بما لا يقل عن 60 مليون سائح، وعدد التواجد المقدر بلغ 120 مليون.

    إلى جانب ذلك، فقد انخفض عدد الإيطاليين الذين سافروا إلى الخارج بنسبة 13 مليون إيطالي.

    ودعا رئيس الاتحاد، كارول سانجالو، الحكومة لتقديم المزيد من الدعم وتمديد مزايا التسريح والتأجيل الضريبي المناسب"، موضحا أن الاقتصاد الإيطالي بدون السياحة التي تعد محركا رئيسيا، لا يمكن تصوره. (أنسامد).

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