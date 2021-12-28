إيطاليا: انخفاض أعداد السياح في عام 2021 بـ 120 مليون سائح

ايطاليا:اللجنة الفنية العلمية تجتمع لبحث الاجراءات الوقائية
ليبيا:مجلس النواب يستمع الى تقارير تعذر إجراء الانتخابات
الإشغال الفندقي انعكاس مباشر لنجاح "إكسبو 2020 دبي"
الجمعة 13 إبريل
الثلاثاء 10 إبريل
المشاهير خاصة الايطاليين يهنئون العالم بعيد الميلاد على وسائل التواصل الاجتماعي
مازيراتي..سنوات من الابداع
مغارة الميلاد على الماء ..في البحيرة أمام جزيرة بورانو ، في البندقية
ايطاليا..بدء تطعيم الاطفال بين 5 و11 سنة
معرض "عالم بانكسي - التجربة الغامرة"في ايطاليا
انطلاق معرض ايكما للمركبات ذات عجلتين في ميلانو