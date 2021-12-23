رأس مال الشركات الإيطالية المدرجة في البورصة يقفز بـ 19.9

(أنسامد) - ديسمبر 23 - روما - شهد رأس مال الشركات الإيطالية المدرجة في البورصة، قفزة كبيرة على أساس سنوي، مع زيادة الاستثمارات في الأسهم، والعودى إلى مستوى ما قبل الجائحة.



وأظهرت احصائية للهيئة الوطنية للشركات والبورصة الإيطالية "كونسوب" Consob، أن إجمالي رسملة الشركات الإيطالية المدرجة في البورصة، اعتبارا من 30 يونيه، قفز إلى الأمام بنسبة 19.9%، على أساس سنوي، بينما فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، فقد ارتفع بنسبة 34%.



وبينت الدراسة أن الاستثمارات في الأسهم قد زادت، بينما انخفض حجم السندات الحكومية.



ورصدت الإحصائية زيادة عدد الشركات المدرجة وتحسن ربحية الشركات بشكل واضح. (أنسامد).



