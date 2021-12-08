ستيلانتس: عوائد بـ 20 مليار يورو سنويا من البرمجيات في 2030

(أنسامد) - ديسمبر 8 - روما - تتوقع مجموعة ستيلانتس Stellantis للسيارات أن تحقق عوائد تبلغ 4 مليارات يورو سنويا بحلول عام 2026، و20 مليار يورو بحلول عام 2030، نتيجة عروض المنتجات الممكنة للبرامج والاشتراكات.



وبينت المجموعة أنه بحلول عام 2024، ستستهدف الشركة الحصول على 4500 مهندس في مجال البرمجيات، وكذلك إنشاء مراكز مواهب حول العالم.



وأعلنت المجموعة عن استراتيجية البرمجيات لاستخدام منصات التكنولوجيا في الجيل الثاني من سياراتها، موضحة أنها ستستثمر أكثر من 30 مليار يورو بحلول عام 2025 لتنفيذ تحولها إلى البرمجيات والسيارات الكهربائية.



وتمتلك الشرك في الوقت الحالي 12 مليون "سيارة متصلة"، يمكن من خلالها تحقيق دخل على مستوى العالم، وبحلول عام 2026، تتوقع أن يرتفع الرقم إلى 26 مليون سيارة، قبل أن يصل إلى 34 مليون سيارة في 2030.



كما ستطلق الشركة 3 منصات تقنية جديدة في عام 2024، والتي سيتم نشرها على نطاق واسع.



وعلق الرئيس التنفيذي للشركة، "ستدعم استراتيجيتنا للكهرباء والبرمجيات التحول لتصبح شركة تكنولوجيا تنقل مستدامة". (أنسامد).



