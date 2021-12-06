إيطاليا: عقود بـ3.5 مليار دولار لشركة Tecnimont في الإمارات

(أنسامد) - ديسمبر 6 - روما - وقعت Tecnimont التابعة لشركة Maire Tecnimont الإيطالية، العاملة في مجال الهندسة والبناء، ثلاثة عقود مع شركات في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيمة 3 ونصف مليار دولار.



وتم توقيع العقود في مجالات الهندسة والمشتريات والبناء، مع شركة بوليمار أبو ظبي (بروج)، لمرحة التوسعة الرابعة لمجمع الرويس البولي أوليفين في الإمارات العربية المتحدة.



وأوضحت الشركة في بيان أن القيمة الإجمالية للعقود الثلاثة تبلغ 3.5 مليار دولار.



وبروج، بحسب بيان الشركة، هي مشروع مشترك بين شركة بترول أبو ظبي الوطنية "أدنوك"، إحدى أكبر شركات النفط والغاز في العالم، وتسيطر عليه بالكامل إمارة أبو ظبي وشركة بورياليس، المجموعة النمساوية الرائدة في توريد حلول متطورة في مجال البول أوليفين. (أنسامد).



