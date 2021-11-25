إيطاليا: مجموعة "إنيل" تتوقع ارباح قياسية بحلول 2024

(أنسامد) - نوفمبر 25 - روما - تتوقع مجموعة إنيل، المنتجة والموزعة للطاقة الكهربائية الإيطالية، نمو أربحاها قبل الفائدة والضرائب واستهلاك الدين، بحلول عام 2024، إلى أكثر من 21 مليار يورو، مقابل 18.7 مليار يورو تم توقعها في العام الحالي 2021، وفق تقرير نشرته بشأن خطتها الاستراتيجية للفترة بين 2022 و2024.



وتتوقع الشركة زيادة نموها إلى ما بين 6.7 و6.9 مليار يورو في 2024، مقابل نمو متوقع خلال العام الجاري، بين 5.4 و5.6 مليار يورو.



وأشارت الشركة إلى أنه في الفترة بين 2020 و2030، فإن الأرباح قبل الفائدة والضرائب والهلاك واستهلاك الدين، سوف يزيد بين 5 و6% فيما يتعلق بمعدل النمو السنوي.



كما تتوقع الشركة الوصول إلى صفر انبعاثات، في الفترة بين 2040 و2050، سواء فيما يتعلق بالانبعاثات المباشرة أو غير المباشرة.



كما تضع الشركة خطة لإجراء استثمارات مباشرة بقيمة 170 مليار يورو بحلول عام 2030. (أنسامد).



