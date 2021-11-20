مجموعة Stellantis تصدرت مبيعات السيارات في أوروبا في أكتوبر

(أنسامد) - نوفمبر 20 - روما - قالت مصادر قطاعية إن ستيلانتيس Stellantis تصدرت مبيعات السيارات في أوروبا في أكتوبر / تشرين الأول.



باعت مجموعة صناعة السيارات المشتركة بين إيطاليا-فرنسا-أمريكا 165.866 سيارة ، متقدمة على فولكس فاجن بـ 165309 سيارة.



انخفضت مبيعات Stellantis بنسبة 31.6٪ عن نفس الشهر في عام 2020. وانخفضت حصتها في السوق من 21.5٪ إلى 20.8٪.



في الأشهر العشرة الأولى من العام ، باعت المجموعة 2،029،330 مركبة ، بزيادة 3.2٪ عن نفس الفترة من عام 2020.



وارتفعت حصتها في السوق لمدة 10 أشهر من 20.3٪ إلى 20.4٪.



وقد انخفضت مبيعات السيارات الأوروبية بشكل عام 29.3٪ في أكتوبر (أنسامد).



