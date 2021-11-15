إيطاليا:مجموعة اونيبول للتأمينات تحقق أرباح ب 813 مليون يورو

(أنسامد) - نوفمبر 15 - روما - أنهت مجموعة "أونيبول" العاملة في مجال التأمين والمصارف، الشهور التسعة الأولى من العام الحالي، بتحقيق زيادة ربحية تبلغ 7.2%، بقيمة 813 مليون يورو، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.



وبحسب بيان منشور للشركة، فإن ودائع التأمين المباشر ارتفعت بنسبة 9.5% إلى 9.5 مليار يورو، منها 5.5 مليار من قطاع غير الحياة، بنمو 0.3%، و3.9 مليار في الحياة (بنمو 25.7%)، بينما بلغ مؤشر صلابة رأس المال والملاءة المالية، لنسبة 208%.



وساهمت عملية دمج نتائج بنك "Bper" في أرباح بقيمة 155 مليون يورو، والتي تأثرت بدورها ببنود محاسبية غير عادية مرتبطة بشراء فروع بنك Ubi Banca السابقة.



وتؤكد مجموعة أونيبول أن الأشهر التسعة الأولى من عام 2020، قد تأثرت بشكل خاص بانخفاض الطلبات، كما أن القيود المفروضة على حركة الأشخاص في الجزء الأول من عام 2021، قد كان لها تأثيرا ولكن بشكل أقل. (أنسامد).



