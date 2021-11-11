إيطاليا: نمو أرباح بوست إيطاليان بـ 30% خلال 9 شهور

(أنسامد) - نوفمبر 11 - روما - أنهت مجموعة "بوست إيطاليان Poste Italiane"، التسعة شهور الأولى من عام 2021، بصافي ربح جماعي قدره 1.174 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 30.7% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020.



كما ارتفعت الإيرادات بنسبة 11.7% لتصل إلى 8.445 مليار.



وعلق ماتيو ديل فانتي، المدير التنفيذي للمجموعة على هذه الأرباح، بالقول:"لقد حققنا نتائج قوية، في سياق التحسن المستمر للاقتصاد الإيطالي، مع استعادة جميع انشطتنا مزيدا من الزخم في النمو، مقارنة بالمرحلة التي سبقت الوباء، مما يدل على صحة نموذج أعمالنا المتنوع".



وأوضح المدير أن الإيرادات العامة بأكملها ستزداد بحوالي 100 مليون يورو، عن الهدف الأصلي الذي كان موضوعا، مشيرا إلى أن نتائج الأعمال الرائعة التي تم تحقيقها، ستسمح بتأكيد سياسة توزيع الأرباح لعام 2021.



وتوقع المدير بنهاية العام أن يصل الربح قبل الفوائد والضرائب إلى 1.8 مليار وصافي الربح 1.3 مليار.



وقرر مجلس الإدارة الذي وافق على النتاج، توزيع أرباح مؤقتة قدرها 0.158 يورو لكل سهم، بنمو (+14%). (أنسامد).



