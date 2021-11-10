إيطاليا: " Mediaset" تحقق مكاسب قياسية في الربع الثالث 2021

(أنسامد) - نوفمبر 10 - روما - خلال الشهور التسعة الأولى من عام 2021، حققت مجموعة "ميدياست Mediaset" نتائج نمو مرتفعة تخطت الأرقام المحققة في نفس الفترة في 2020، وكذلك في نفس الفترة قبل كورونا، خلال عام 2019.



ووفقا للأرقام، ارتفعت حجم أعمال المجموعة إلى 1.992 مليون يورو، مقابل 1.722 مليون خلال الشهور التسعة الأولى من العام الماضي، مع نمو بمعدل 10.5% في نشاطها في إيطاليا.



وحققت الشركة أرباح قياسية خلال الربع الثالث من العام، لتبلغ 273 مليون يورو، مقابل 10.5 مليون في 2020، وأيضا في مقابل 92 مليون خلال التسعة شهور الأولى من عام 2019.



هذا المستوى سيظل مرتفعا أيضا، حتى لو طرحنا البنود غير العادية لبيع شركة Towertel والتقاضي مع ديلي موشن.



وعلى مدار العام بأكمله، أكدت المجموعة التليفزيونية، تعزيزا حاسما للنتائج الاقتصادية، وتوليد النقد مقارنة بالعامين الماضيين.



بالإضافة إلى الشهور التسعة الأولى "الإيجابية للغاية"، من العام، ترى المجموعة نمو مبيعات الإعلانات أيضا في أكتوبر، مقارنة بالشهر نفسه في عام 2019. كما أن التقديرات لشهري نوفمبر وديسمبر إيجابية.



(أنسامد).



