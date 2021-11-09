إيطاليا: ارتفاع الانتاج الصناعي في الربع الثالث 1%

(أنسامد) - نوفمبر 9 - روما - شهد الربع الثالث من العام الجاري، نمو الانتاج الصناعي الإيطالي بنسبة 1% بالمقارنة بالربع الثاني، وهي وتيرة أبطأ مما لوحظ في الربعين الأولين (1.5% و1.2% ربع سنوي على التوالي).



بينما افتتح الربع الأخير من العام، بنمو وصل 0.2% في أكتوبر الماضي.



وفي سبتمبر الماضي، كان هناك انخفاض بنسبة 0.1% في النشاط، حسب الاقتصاديين في مركز الدراسات التابع لاتحاد الصناعات Confindustria.



هذا التراجع في الربع الثالي يعزي إلى تحديات انتاجية، مثل ندرة بعض المكونات والمواد الخام، وزيادة استخدام المخزونات، وتباطؤ الإنتاج لدى الشركاء التجاريين الرئيسيين وزيادة درجة عدم اليقين.



(أنسامد).



