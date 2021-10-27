إيطاليا: شركة Italgas تحقق إيرادات بأكثر من مليار يورو

(أنسامد) - أكتوبر 27 - روما - أرتفع صافي أرباح شركة أيتالجاز Italgas بمعدل 10.5%، ليصل إلى 273.6 مليون يورو، خلال التسعة شهور الأولى من العام الجاري.



وارتفعت إيرادات الشركة بنسبة 2.8% لتصل إلى أكثر من مليار يورو، في حين ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك بنسبة 4.9% لتصل إلى 749 مليون يورو.



كما زادت أرباح التشغيل أيضا بنسبة 7.3%، لتبلغ 430.6 مليون يورو، جنبا إلى جنب مع الاستثمارات الفنية التي نمت بـ 10.3%، بمبلغ 612.6 مليون يورو.



وتعليقا على هذه النتائج الجيدة، أوضح الرئيس التنفيذي للشركة، باولو جالو: "للربع التاسع عشر على التوالي، تحقق الشركة نموا، منذ عودتها إلى سوق الأسهم"، في نوفمبر 2016.



وتابع: "في الأشهر التسعة الأولى من العام، واصلت المجموعة مسارها التنموي والتحول، الذي بدأته في عام 2017، حتى خلال أخطر حالة طوارئ صحية شهدها العالم في الأونة الأخيرة.



وتابع المسؤول أن خطط الشركة منذ شهر سبتمبر تتجاوز إيطاليا، حيث تم اعتبار الشركة أحد المزايدين المفضلين من أجل مناقصة بنية تحتية في اليونان. (أنسامد).



