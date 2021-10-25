إيطاليا: ارتفاع الاحتياجات المهنية للشركات في ماركي بـ 52.8%

(أنسامد) - أكتوبر 25 - روما - يزداد سعي الشركات لإيجاد أيدي عاملة في منطقة ماركي الإيطالية، حيث سجلت الاحتياجات المهنية للشركات في المنطقة، خلال شهر أكتوبر 52.8%، في حين وصل المعدل في إيطاليا إلى 30% فقط، مقارنة بأكتوبر 2019.



وتأتي أكثر الاحتياجات في قطاعي التصنيع والخدمات، إذ يوجد في المنطقة 13370 وظيفة شاغرة تسعى الشركات لتغطيتها.



ويرتفع الرقم بالنظر إلى الربع الحالي بين أكتوبر وديسمبر، حيث تتوقع الشركات حاجتها إلى 34 ألف عامل جديد.



هذا الاتجاه شائع في جميع المقاطعات، فالزيادة تتجاوز المتوسط لإقليمي لانكونا (4470 وظيفة شاغرة، ومعدل 67.4%)، ولاسكولي بيتشينو (1850 وظيفة شاغرة، 56.8%). (أنسامد).



