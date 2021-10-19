إطلاق منصة استثمار خضراء في مجالي الزراعة والغذاء

(أنسامد) - أكتوبر 19 - روما - أطلقت مجموعة من البنوك التنموية العامة، منصة جديدة لتكثيف الاستثمارات البيئية والأكثر شمولا في الزراعة وأنشطة تحويل وتعبئة ونقل المواد الغذائية، في إطار مبادرة "من المزرعة إلى الطبق".



وتم الإعلان عن هذا المشروع اليوم الثلاثاء من قبل أكثر من 20 بنكا تنمويا عاما، في إطار مبادرة للصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد)، وبالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية، وصندوق الودائع والقروض الإيطالي.



وأوضح جيلبير أف هونغبو رئيس إيفاد، أنه "باستثمارات تمثل أكثر من ثلثي التمويل الرسمي للزراعة، فإن البنوك التنموية العامة يمكنها إحداث تأثير ضخم على سكان المناطق الريفية، وضمان التوسع في اعتماد سياسات ذراعية خضراء، والتي بإمكانها في الوقت نفسه مساعدة أطفال المزارعين على التكيف مع التغير المناخي والحصول على عوائد مالية مرتفعة".



واعتبر هونغبو، أن هذه المنصة "خطوة ملموسة مهمة نحو إحداث هذا التغيير".



وجاء الإعلان عن إنشاء منصة "من أجل نظم غذائية أيكولوجية وشمولية" في بداية قمة ستستمر يومين، وجمعت ممثلي الحكومات والبنوك التنموية العامة والمؤسسات المالية الدولية والشركات الخاصة، بالإضافة إلى شخصيات من المجتمع المدني والمنظمات الزراعية.



وتهدف المنصة إلى مساعدة البنوك التنموية العامة على تعزيز قدراتها بشأن إعادة توجيه وزيادة الاستثمارات، من أجل الترويج لأنظمة غذائية خضراء وشمولية، بهدف تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، التي تم الإعلان عنها في اتفاقية باريس 2015.



ويعد صندوق الودائع والقروض، مؤسسة مالية إيطالية تمتلك وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية 80.1% من أسهمه، بينما تملك مؤسسات بنكية 18.4% منه، ويهدف الصندوق إلى تمويل مشروعات عامة. (أنسامد).

