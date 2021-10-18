مباحثات مصرية ايطالية في مجال الجلود

تجتمع بعثة مشغلين إيطاليين في سلسلة توريد الجلود في القاهرة اليوم بهدف تعزيز إجراءات التعاون الصناعي،قالت مصادر في العاصمة المصرية. ان مكتب ايس جروب هو الذي ينظم اللقاءات في القاهرة، بالتعاون مع القطاع التجاري لسفارة إيطاليا ووكالة التعاون الإنمائي الإيطالية سيعمل ممثلو 20 شركة خلالاللقاء علي تحديد وتطوير فرص التعاون الفني والصناعي والتجاري مع الشركات المصرية ، ليس فقط في قطاع التصنيع ولكن أيضا في مختلف الأنشطة الأخرى لسلسلة التوريد بأكملها.سيتم تنظيم ندوة اليوم الاثنين تجمع بين المشغلين الإيطاليين ونظرائهم المحليين المحتملين. ..كما سيقوم غدا ممثلو الشركات الايطالية بتحديد وتطوير فرص التعاون بين البلدين ..كما سيتم في نفس اليوم تنظيم زيارة لمدينة الروبيكي للصناعات الجلدية في شرق القاهرة.تعتبر سلسلة معالجة الجلود من أهم الصناعات في مصر وتمثل أحد القطاعات الرائدة في الاقتصاد المصري سواء من حيث الإنتاج أو من حيث عدد العاملين.شرعت الحكومة المصرية ، بعد تحديث قطاع الدباغة ، في مشروع طموح لتطوير صناعة المنتجات الجلدية ، من الأحذية إلى الحقائب والإكسسوارات ، إلى الملابس.تم تنظيم اللقاء في ضوء التحقيق الوشيك لمشروع بناء مائة مصنع للمنتج النهائي كجزء من المرحلة الثالثة من مشروع مدينة روبيكي للجلود المخصص للصناعة التحويلية.