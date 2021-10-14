إيطاليا: الأسر والشركات يشعرون بالخوف من الضرائب والأسعار

(أنسامد) - أكتوبر 14 - روما - لا يزال عدم اليقين يعيق الانتعاش، إذ ينتاب الأسر والشركات مخاوف من الضرائب وزيادة الأسعار، هذا ما أظهره استطلاع للاتحاد العام الإيطالي للشركات والأنشطة الحرفية والعمل المستقل Confcommercio.



الاستطلاع الذي تم إجراءه بالتعاون مع مركز Metrica Ricerche، بشأن مشاعر العائلات والشركات في الأشهر الأخيرة من عام 2021، أظهر أن عدد الشركات الأكثر تفاؤلا، يبلغ 42.7%، بينما نسبة الأسر المتفائلة، بلغت فقط 24.3%.



ولكن إذا كان 61% من الشركات تتوقع تحسنا في أعمالها، بينما واحدة من كل 3 شركات تتوقع مزيدا من الاستثمارات، فإن 80% من الأسر تخشى حدوث انخفاض محتمل في الدخل، بينما 68.5% يخشون انخفاض المدخرات.



وتتوقع 75.5% من الأسر المحافظة على استهلاكها، لكن سيكون هناك مزيدا من الحكمة في السفر والعطلات وقضاء أوقات الفراغ.



وأظهر الاستطلاع أيضا أن 29% من الأسر لديها ثقة كبيرة أو أقل بقليل، بشأن حدوث انتعاش اقتصادي، أنما بالنسبة للشركات فقط 7.1% هم من لديهم هذا الشعور. (أنسامد).



