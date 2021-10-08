تشييد سفينة عسكرية لصالح وزارة الدفاع القطرية

(أنسامد) - أكتوبر 8 - روما - سيبدأ حوض بناء السفن في باليرمو بإيطاليا تشييد سفينة عسكرية طلبتها وزارة الدفاع القطرية من شركة فينكانتييري (Fincantieri)، وفقا لما أعلنته المجموعة اليوم.



وقالت الشركة التي يقع مقرها في مدينة ترييستي لنقابات عمال المعادن اليوم إن المشروع سيبدأ في غضون أيام قليلة.



سيتم الانتهاء من تشييد السفينة العسكرية في غضون عشرين شهرا.



وكانت النقابات تطالب مؤخرا ببناء سفينة.



يمثل هذا المشروع مشاركة كبيرة للقوى العاملة في حوض بناء السفن بأكمله والصناعات ذات الصلة، لبناء وتوريد الأنظمة والمعدات والمحركات. لم تكن السفينة هي المشروع الوحيد الجديد الذي قدم للنقابات.



في الواقع، تخطط فينكانتييري أيضًا لبناء أقسام من السفن السياحية، لما مجموعه 1400000 ساعة من أعمال البناء. (أنسامد).



