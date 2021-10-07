إيطاليا: الأسر تدخل أقل والاستهلاك يشهد نموا

(أنسامد) - أكتوبر 7 - روما - سجلت معدلات الاستهلاك في إيطاليا بعض العودة إلى المسار الطبيعي، خلال الربع الثاني من عام 2021، مع نمو الاستهلاك وانخفاض الادخار الذي لجأت إليه الأسر خلال فترة كورونا.



وأوضح المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء "Istat"، فإن الدخل المتاح للأسر قد نما بنسبة 0،5% خلال الربع الثاني من عام 2021، بالمقارنة بالربع السابق له، موضحا أن القوة الشرائية شهدت نموا بنسبة 0،1% بالمقارنة بالربع السابق.



وقدر المعهد ميل الأسر للادخار بـ 12،9%، أي بانخفاض 4،1% مقارنة بالربع السابق، لكن لا يزال عند مستوى أعلى من مستويات ما قبل كورونا.



وفي المقابل، فقد ارتفع الإنفاق الاستهلاكي بالقيمة الاسمية بنسبة 5،4%.



وفي الربع الثاني من عام 2021، بلغ العجز الإيطالي 7،6% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو تحسن مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق عندما كان 12،9%. (أنسامد).



