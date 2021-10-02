دراسة للاتحاد الأوروبي:نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة الخلاقة

(أنسامد) - أكتوبر 2 - روما - ظهرت دراسة جديدة أن الشركات الإيطالية الصغيرة والمتوسطة الحجم (SMEs) في القطاع الإبداعي والثقافي ديناميكية ومتوسعة ، لكنها لا تزال مثقلة بالبيروقراطية وصعوبات الحصول على الائتمان.



يكرس تقرير الباحثين من برنامج ESPON ، المتخصص في الأبحاث الإقليمية للاتحاد الأوروبي ، قدرًا كبيرًا من الاهتمام لميلانو ، والتي تأتي بشكل أفضل بالنسبة لبقية الأمة.



تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة 99٪ من الشركات في أوروبا وتولد الشركات العاملة في هذا المجال 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي ، و 509 مليار يورو من القيمة المضافة ، وتوظف 12 مليون شخص على أساس التفرغ.



لذلك فهي مورد استراتيجي للاتحاد الأوروبي ، حيث أظهرت مجموعات من شركات القطاع أنها قادرة على توليد معدلات عالية من نمو العمالة.



ينمو العمل الثقافي والإبداعي في إيطاليا - في عام 2018 ، أنتج القطاع 6.1٪ من القيمة المضافة الوطنية بإجمالي 1.5 مليون موظف. الشركات الصغيرة والمتوسطة المشاركة في الفن المعاصر ديناميكية بشكل خاص.



توظف هذه الشركات نسبة مئوية من العمال أعلى من المتوسط ;;بالنسبة للقطاعات الأخرى من الصناعة الإبداعية والثقافية في عواصم أوروبا ، بما في ذلك روما ، وفي مدن أخرى كبيرة ومتوسطة الحجم مثل ميلانو وتورينو وبولونيا.



ثم تفتح المستويات العالية من التعليم والمهارات الجديدة فرص عمل جديدة في المناطق الطرفية ، حيث يكون لتنمية القطاع آثار من حيث الإبداع والابتكار الاجتماعي والتكنولوجي. كل هذا بفضل سياسات التحول الرقمي و 4.0 ، والتي تعمل كقوة دافعة لتوسيع الاقتصاد الإبداعي والثقافي.



ومع ذلك ، مقارنة بالدول الأوروبية الأخرى ، لا تزال مناطق إيطاليا مصنفة ضمن المناطق "المبتكرة إلى حد ما" ، وهو مستوى يشبه إلى حد كبير مناطق جنوب وشرق أوروبا منه في شمال أوروبا.



ميلانو هي أحد الاستثناءات وتركز الدراسة عليها قدراً كبيراً من الاهتمام.



هنا الصناعة الإبداعية والثقافية هي أكبر قطاع ، حيث تمثل 33.55٪ من جميع الشركات النشطة في منطقة العاصمة ميلان و 36.91٪ من العمالة.



يتركز نسيج ريادة الأعمال في مجموعات ، معظمها متخصص في الموضة والتصميم ، والتي تقع في مناطق محددة من المدينة.



لاحظ الباحثون أن هذا التركيز العالي للأعمال يزيد من القدرة التنافسية والتلوث.



المناطق الصناعية الأخرى ، في القطاعات التي تنتقل من تكنولوجيا المعلومات إلى التكنولوجيا الحيوية ، موجودة بشكل أساسي في مناطق ضواحي منطقة العاصمة.



من بين نقاط القوة التي أبرزتها الدراسة التركيز العالي لرأس المال البشري ووجود الجامعات ومراكز البحوث. (أنسامد).



