أمازون ترفع رواتب المبتدئين بنسبة 8٪

(أنسامد) - سبتمبر 27 - روما - قالت شركة أمازون Amazon أنها قررت اليوم الاثنين رفع رواتب المبتدئين لعمالها اللوجستيين بنسبة 8٪ ، من إجمالي 1550 يورو شهريا إلى 1680 يورو.



قال ستيفانو بيريجو ، نائب رئيس عمليات أمازون في الاتحاد الأوروبي: "لقد عملنا دائما لنكون أكثر الشركات توجهاً نحو العملاء في العالم".



وأضاف "نريد أيضا أن نكون أفضل صاحب عمل في العالم وأكثر مكان آمن للعمل".



يبدأ رفع الأجور إعتبارا من الأول من شهرأكتوبر. (أنسامد).



