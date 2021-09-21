إيطاليا: البنزين يسجل أعلى سعر له منذ 2014

(أنسامد) - سبتمبر 21 - روما - سجلت أسعار البنزين ارتفاعا جديدا ليصل إلى أعلى معدل له خلال السبعة أعوام الأخيرة.



وارتفع اسعار البنزين ليبلغ 1.670 يورو للتلر الواحد، أي بارتفاع 8.58 سنتيم عن الأسبوع الماضي، مما يعني وصوله إلى أعلى معدل له منذ نهاية أكتوبر 2014، والذي شهد منذ حينها انخفاضا كبيرا.



فيما ارتفعت أسعار الديزل أيضا بنسبة 6.58 سنتيم، ليصل إلى 1.516 سنتيم للتر.



وأوضح اتحاد المستهلكين في بيان، "منذ بداية العام، ارتفعت قيمة الشحن بـ%50 لتر من البنزين، بـ 11.46 يورو، و9.88 يورو للديزل، أي بزيادة على الترتيب بين 15.9% و15%".



وبين الاتحاد أنه على أساس سنوي، فإن التكلفة الإضافية تصل إلى 275 يورو للبنزين و237 للديزل. (أنسامد).



