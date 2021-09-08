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إيطاليا: تراجع مبيعات التجزئة في يوليو بـ -0،4%
وارتفاع المبيعات على أساس سنوي إلى 6،7%
    (أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - خلال شهر يوليو، شهدت مبيعات التجزئة في إيطاليا انخفاضا دوريا مقدرا بـ -0،4% من حيث القيمة و-0،7% من حيث الحجم، في حين ظلت توقعات النمو السنوي مرتفعة لتبلغ 6،7% من حيث القيمة و8،8% من حيث الحجم، بحسب بيانات المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء Istat.

    وانخفضت مبيعات السلع غير الغذائية في شهر يوليو بـ -0،6% من حيث القيمة و-1% من حيث الحجم، في حين حافظت مبيعات السلع الغذائية على مستوياتها من حيث القيمة، لكنها شهدت انخفاض طفيف من حيث الحجم -0،3%.

    وشهدت مبيعات التجزئة نمو في جميع سلاسل التوزيع، لاسيما على وجه الخصوص المتاجر الصغيرة، وفق بيانات المعهد.

    وفي المتاجر الكبيرة، شهدت المبيعات نموا بنسبة 5،6%، بينما في الشركات العاملة في المساحات الصغيرة نمت المبيعات بنسبة 8،2%، والمبيعات خارج المتاجر زادت بنسبة 2،6%. وفيما يتعلق بالمبيعات على الانترنت فقد نمت هي الأخرى بنسبة 6،4%. (أنسامد).

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