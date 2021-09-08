إيطاليا: تراجع مبيعات التجزئة في يوليو بـ -0،4%

(أنسامد) - سبتمبر 8 - روما - خلال شهر يوليو، شهدت مبيعات
التجزئة في إيطاليا انخفاضا دوريا مقدرا بـ -0،4% من حيث القيمة
و-0،7% من حيث الحجم، في حين ظلت توقعات النمو السنوي مرتفعة لتبلغ
6،7% من حيث القيمة و8،8% من حيث الحجم، بحسب بيانات المعهد الوطني
الإيطالي للإحصاء Istat.
وانخفضت مبيعات السلع غير الغذائية في شهر يوليو بـ -0،6% من حيث
القيمة و-1% من حيث الحجم، في حين حافظت مبيعات السلع الغذائية على
مستوياتها من حيث القيمة، لكنها شهدت انخفاض طفيف من حيث الحجم
-0،3%.
وشهدت مبيعات التجزئة نمو في جميع سلاسل التوزيع، لاسيما على وجه
الخصوص المتاجر الصغيرة، وفق بيانات المعهد.
وفي المتاجر الكبيرة، شهدت المبيعات نموا بنسبة 5،6%، بينما في
الشركات العاملة في المساحات الصغيرة نمت المبيعات بنسبة 8،2%،
والمبيعات خارج المتاجر زادت بنسبة 2،6%. وفيما يتعلق بالمبيعات
على الانترنت فقد نمت هي الأخرى بنسبة 6،4%. (أنسامد).