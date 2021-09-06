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"ألستوم" تبيع 150 قطارا لإيطاليا مقابل 910 مليون يورو
    (أنسامد) - سبتمبر 6 - روما - فازت شركة "التسوم " Altsom بعقد بيع 150 قطارا إقليميا بقيمة 910 مليون يورو في إيطاليا مع شركة Trenitalia العامة.

    ستزود المجموعة الفرنسية إيطاليا بنموذج Coradia Stream ، وهو قطار إقليمي مفصلي يعمل بالكهرباء بالكامل يعمل في كلا الاتجاهين بسرعة تصل إلى 200 كم / ساعة.

    ستنفيذ الطلب ثلاثة مصانع ألستوم في إيطاليا. تم بيع Coradia Stream بالفعل في الدنمارك ولوكسمبورغ وهولندا. (أنسامد).

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